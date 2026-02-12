Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye Sert Tepki! 'Her türlü eşkiyalığı her türlü zorbalığı sergilediler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:Muhalefetin şiddet dozu artan propagandasına rağmen partimiz çekim merkezi olmayı sürdürüyor. AK Parti bugün Türkiye'nin en kurumsal, en büyük siyaseti hareketidir, Cumhur İttifakı ise milletimizin dirlik ve birliğinin en sağlam güvencesidir. Bugün siyasetin merkezi Cumhur İttifakı'dır.Doğal afetten savaşlara kadar en zorlu badirelerin üstesinden alnımızın akıyla geldik. Dengeli, itidalli ve stratejik aklı merkeze alan dış siyasetimizle ülkemizi krizlerin çözümünde anahtar ülke konumuna getirdik. Son yıllarda uluslararası siyasette bir Türkiye rüzgarı esiyor. Bölgesel krizlerin çözüm arayışında daha sık çalınıyor. Türkiye'nin ne diyeceği dikkatle takip ediliyor, Türkiye gündemi belirlenen ülke değil gündem belirleyen bir ülke olarak adından daha fazla söz ettiriyor.Henüz yeni başladık, gelecekte çok daha iyi yerlerde olacağız.AK Parti olarak biz kadro hareketiyiz, bir dava hareketiyiz kökü mazide gözü atide kutlu bir mücadelenin neferleriyiz. Görevi, ünvanı ne olursa olsun teşkilatımızın her bir mensubu çok stratejik bir vazife icra etmektedir.Artık AK Gençlik klasiğine dönüşen iftara ve sahura 5 kala çalışmalarımızı bu yılda devam ettiriyoruz. Avrupalı Türklerle bir araya geleceğimiz iftar programları düzenleyeceğiz. İçeride ve dışarıda tam bir seferberlik ruhuyla Ramazan'ı en verimli şekilde idrak etmeye çalışacağız. Belediye Başkanlarımızından çok büyük bir gayret bekliyorum.6 Şubat depremlerinin izlerini asrın dayanışmasıyla büyük oranda silmeyi başardık.Ey CHP biz sizin evvelinizi çok iyi biliriz, İstanbul'u çöp-çukur-çamur bataklığından devralan bir belediye başkanıydım. İstanbul'u bu halde devraldık, İstanbul'a suyu biz getirdik.'BU GİDİŞİ DURDURMAYA SİZİN GÜCÜNÜZ YETMEZ ÖZGÜR'Şimdi çıkmışlar... Meclis'te yaşanan sahneleri izlediniz. CHP'nin faşizan zihniyetine tbir kez daha tanık olduk. Yeni bakanlarımızın yemin etmesine engel olmak için her türlü eşkiyalığı her türlü zorbalığı sergilediler. Engelleyemeyecek, durduramayacaksınız... Bu gidişi durdurmaya sizin gücünüz yetmez Özgür...