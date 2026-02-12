  • USD: 43,57 - 43,65
  • EURO: 51,75 - 51,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ampul Değiştirirken Akıma Kapıldı!

Tarsus ilçesinde evde ampul değiştirirken elektrik akımına kapılan Eren Boztepe (22), hayatını kaybetti.

Ekleme: 12.02.2026 - 09:45 Güncelleme: 12.02.2026 - 09:52 / Editör: Erhan Şimşek
Ampul Değiştirirken Akıma Kapıldı!Mersin'de akşam saatlerinde Tarsus ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 627 Sokak'ta evde ampul değiştirmek isteyen Eren Boztepe, elektrik akımına kapıldı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ampul Değiştirirken Akıma Kapıldı!

Ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Boztepe, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.