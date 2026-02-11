Altında Son Durum! Gram Kaç TL Oldu?

Altın ve döviz kurlarında iç ve dış piyasalarda yaşanan hareketlilik yakından izlenirken, vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın ve ons altın bugün kaç lira?” sorularına yanıt arıyor. ABD’de perakende satışların büyümede yavaşlamaya işaret etmesiyle Hazine tahvil getirileri gerilerken, altın fiyatları yükseldi. Spot altın, kritik istihdam verileri öncesinde yüzde 0,5 artışla 5.049,6 dolar seviyesine çıktı. İşte 11 Şubat 2026 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Altın fiyatları 11 Şubat 2026 Çarşamba günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.Vatandaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren gram, çeyrek ve ons altına ilişkin güncel fiyatları merak ederek arama motorlarında sorguluyor.ABD'de Aralık ayı perakende satış verilerinin ekonomik büyümede ivme kaybına işaret etmesi, tahvil getirilerini aşağı çekti ve güvenli liman talebini artırdı. Bu gelişmelerin etkisiyle spot altın fiyatı yüzde 0,5 yükselerek 5.049 dolar seviyesine ulaştı.11 Şubat Çarşamba altın fiyatlarında güncel durum şöyle:* Gram altın satış fiyatı: 7.094,75 TL* Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 24.201,00 TL* Tam altın satış fiyatı: 47.777,64 TL* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.218,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 119.810,49 TL* Ons altın satış fiyatı: 5.056,84 dolar