Galatasaray'ın Acı Kaybı! Unutulmaz Futbolcu Vefat Etti

Galatasaray'ın eski futbolcularından Candemir Berkman hayatını kaybetti.1958 ve 65 yılları arasında Sarı-kırmızılı takımın formasını terleten ve 190 maçta boy gösteren Berkman, 92 yaşında doğum günü olan 10 Şubat'ta hayata gözlerini yumdu.Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Galatasaray, şu ifadeleri kullandı:"Kulübümüzün 7156 sicil numaralı Divan üyesi, Türk Milli Takımı’nın ve Galatasarayımızın unutulmaz futbolcularından, Türk futbol camiasına teknik direktör ve yönetici olarak uzun yıllar özveriyle hizmet etmiş Candemir Berkman’ın vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.Merhumun cenazesi 12 Şubat 2026 Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazını takiben Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı’na defnedilecektir."Eski milli futbolcu Candemir Berkman'ın vefatı sonrası TFF'den de paylaşım geldi.Sosyal medyada yapılan açıklamada şunlar denildi:Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Millî Takımımızın eski oyuncusu Candemir Berkman'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.11'i A Millî Takım, 4'ü B Millî Takım olmak üzere toplam 15 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen Berkman, profesyonel kariyeri boyunca Galatasaray ve Vefa kulüplerinde oynadı. Galatasaray forması altında 4 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli kulüplerde teknik direktörlük görevinde bulunan Berkman, Türkiye Futbol Federasyonu'na da uzun yıllar hizmet verdi.Candemir Berkman'ın naaşı 12 Şubat Perşembe günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Beylerbeyi Küplüce Mezarlığı'na defnedilecektir.Merhum Candemir Berkman'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta Galatasaray ile Vefa olmak üzere tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz.