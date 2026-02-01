Yıkılan Cami Tekrar Ayağa Kaldırıldı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilimizi etkiledi.'Asrın felaketi' olarak tanımlanan bu depremlerden hemen sonra yeniden inşa çalışmalarına başlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan ve asrın seferberliği olarak tanımlanan bu inşa sürecinden en önemli merkezlerden biri de Hatay oldu.Hatay ilinde yapılan çalışmalar kapsamında 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri inşa edildi.Hatay'daki toplam bağımsız bölüm sayısı 153 bin 755 olarak açıklandı.Öte yandan depremde hasar gören bir diğer yapı da Habib-i Neccar Cami olmuştu.Asrın seferberliği ile depremde yıkılan tarihi cami yeniden ayağa kaldırıldı.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ibadete açıldığını duyurdu.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum, 28 yıllık imamı Fethullah Uğraş'ın sözlerine yer verdi.Deprem zamanı yaşadıklarını anlatan Uğraş, şunları kaydetti:Bir insanın dışarıdan gelip de, evinin yerle bir olduğunu görünce neler hissedebileceğini tahmin edersiniz ama Habib-i Neccar Cami'nin enkazını görmek bizim için tarifi olmaz bir acıydı.Caminin şehir için önemli bir sembol olduğuna dikkat çeken Uğraş, 'Benim evim de yıkıldı ama Habib-i Neccar Cami kadar evimi merak etmedim desem yeridir.Böyle dimdik olduğunu gören yeniden ihya olduğunu gören her bir Antakyalı'da Antakya'nın ruhen geri döndüğüne yürekten inanıyor.' ifadelerini kullandı.