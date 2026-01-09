THY İran'ın 3 kentine planlanan 17 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İran'ın Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine Cuma ve Cumartesi günü yapılması planlanan toplam 17 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY) son günlerde İran'da yaşanan gelişmelerden dolayı 9 Ocak ve 10 Ocak tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed kentlerine yapılması planlanan 17 seferi iptal ettiğini duyurdu.THY'den yapılan açıklamada, "İran'da yaşanan bölgesel gelişmeler nedeniyle 09 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi tarihli Tahran, Tebriz ve Meşhed şehirlerine planlanan toplam 17 seferimiz iptal edilmiştir. Yolcularımız, uçuşların güncel durumunu https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/ linki üzerinden takip edebilirler" denildi.