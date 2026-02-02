Katlanabilir İPhone Şaşırtacak!

Apple'ın uzun zamandır merakla beklenen katlanabilir telefon projesi hakkında heyecan verici yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Teknoloji dünyasındaki güvenilir sızıntı kaynaklarından gelen son raporlara göre, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı, şimdiye kadarki en büyük iPhone bataryasına sahip olabilir. Bu durum, cihazın piyasadaki diğer katlanabilir telefonlara kıyasla çok daha uzun bir kullanım süresi sunabileceğini işaret ediyor.Weibo platformunda “Fixed Focus Digital” adıyla bilinen bir kaynak, yeni katlanabilir iPhone'un bataryasının 5.500 mAh kapasitesinin üzerinde olabileceğini iddia ediyor. Eğer bu bilgi doğru çıkarsa, söz konusu cihaz hem mevcut hem de önceki tüm iPhone modellerinden daha büyük bir kapasiteye sahip olacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse, bugüne kadarki en büyük bataryaya sahip model olan iPhone 17 Pro Max, 5.088 mAh kapasiteli bir pil ile geliyor.Piyasada bulunan rakip cihazlar incelendiğinde, Apple'ın bu hamlesiyle sınıfında lider konuma yükseleceği görülüyor. Örneğin, Google Pixel 10 Pro Fold modelinde 5.015 mAh, Samsung Galaxy Z Fold 7 modelinde ise 4.400 mAh kapasiteli bataryalar bulunuyor. Apple'ın 5.500 mAh seviyesini aşan bir batarya kullanması, rakiplerine karşı ciddi bir üstünlük kurmasını sağlayabilir.Tedarik zinciri kaynaklarına dayandırılan diğer raporlar da bu iddiaları destekler nitelikte. Geçtiğimiz yıl “yeux1122” adlı bir başka kaynak, Apple'ın 5.400 ile 5.800 mAh aralığında pilleri test ettiğini belirtmişti. Şirketin, cihazın temel bileşenlerini inceltirken güç verimliliğini artırmaya büyük önem verdiği ve pil ömrünün öncelikli hedef olduğu konuşuluyor. Ünlü analist Ming-Chi Kuo da cihazın üstün pil ömrü sunmak için yüksek yoğunluklu hücreler kullanacağını ifade etmişti.Teknik özelliklere bakıldığında ise cihazın 7.8 inçlik kırıışıksız bir iç ekrana ve 5.5 inçlik bir kapak ekranına sahip olması bekleniyor. Ayrıca modelin Touch ID, iki arka kamera, A20 çip ve “C2” modem gibi donanımlarla geleceği söyleniyor. Bu yılın ilerleyen dönemlerinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max ile birlikte tanıtılması beklenen bu cihaz, teknoloji tutkunlarının ilgisini şimdiden çekmeyi başardı.