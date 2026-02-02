İkinci Dönem Başladı! İlk Ders Bayrak Sevgisi...

2025-2026 eğitim-öğretim yılı kaldığı yerden devam ediyor.Yaklaşık 18 milyon öğrenci, kimi ders çalışarak, kimi oyun oynayarak, kimi ise gezerek geçirdiği yarıyıl tatilini tamamladı.Yılın ikinci döneminde ise okullarda ziller bugün çalıyor.İstiklal Marşı'nı okuyarak haftaya başlayan öğrenciler sıralardaki yerlerini aldı.İlk ders ise 'Bayrak Sevgisi'...Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak.Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tekin, yarıyıl tatilinin ardından bugün ilk dersin 'Bayrak Sevgisi' temasıyla başlayacağını ifade etti.Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:Milli kimliğimizin sembolü şanlı bayrağımızın sevgisiyle yoğrulmuş, değerlerine bağlı bilinçli nesiller yetiştirmek ortak hedefimizdir.Yeni dönemin ilk gününde öğrencilerimiz, okullarını Türk bayrağımızla donatacak resim, şiir ve afiş çalışmalarıyla bayrak sevgisini yaşayarak öğrenecek.Bu değerli çalışmalarda tüm öğrencilerimize ve onlara rehberlik edecek öğretmenlerimize kolaylıklar diliyorum.Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1,2 milyon öğretmen, 2025-2026 eğitim öğretim yılına 8 Eylül 2025 tarihinde başladı.Türkiye genelinde 760 bini aşkın derslikte sürdürülen eğitim öğretim sürecinde, ikinci dönemin ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında yapılacak.Bugün başlayacak olan 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 26 Haziran'da tamamlanacak.