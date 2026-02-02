Meteoroloji Uyardı! Kar Geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde hava çok bulutlu olacak ve aralıklarla yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması beklenirken; Trakya, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar etkili olacak. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz'in yanı sıra Antalya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğusunda ise çok kuvvetli olacağı öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don riski bulunurken, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi devam ediyor. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) peş peşe uyarı yayımlarken, Marmara genelinde 3 Şubat Çarşamba gününe kadar aralıklarla kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.İstanbul Valiliği bugün kentte beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulundu. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; 02 Şubat Pazartesi günü (Bugün), bölgemizde beklenen rüzgarın kuzeyli yönlerden; kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadeleri kullanıldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi için fırtına ve kar yağışı uyarısında bulundu. AKOM, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinin Balkanlar üzerinden gelen serin havanın etkisi altına girdiğini duyurdu. Geçtiğimiz hafta boyunca 14-18 derece aralığında seyreden hava sıcaklıkları ise, hava sistemindeki değişimle birlikte an itibarıyla 7 derece seviyelerine geriledi. AKOM'un değerlendirmelerine göre bugün akşam saat 18.00'den itibaren rüzgârın kuzeyli yönlerden (poyraz) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde (40-75 km/s) eseceği, gece saat 22.00'ye kadar ise yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi. Gece saatlerinde etkisini azaltması öngörülen yağışların pazartesi (bugün) sabah saat 07.00'den itibaren yeniden etkili olmaya başlaması ve gün boyunca il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin görülmesinin beklendiği kaydedildi.Pazartesi sabah saatlerinden itibaren bölgeye giriş yapması beklenen soğuk hava dalgası ile birlikte sıcaklıkların 2-4 derece daha azalarak kar değerlerine gerilemesinin, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir başta olmak üzere batı bölgelerinde yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesinin öngörüldüğü ifade edildi. Soğuk ve yağışlı havanın salı sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesi, hafta ortasından (çarşamba) itibaren ise sıcaklıkların yeniden artarak 15 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.