Hatay'da korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu

Arsuz ilçesinde Akdeniz'de oluşan hortum çevrede paniğe yol açarken o anlar, bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulunmuştu.Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bölgede kuvvetli yağış ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.Arsuz ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.Deniz yüzeyinde bir süre sonra kendini gösteren hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.