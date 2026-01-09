  • USD: 42,99 - 43,06
Hatay'da korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu

Arsuz ilçesinde Akdeniz'de oluşan hortum çevrede paniğe yol açarken o anlar, bir vatandaş tarafından anbean kayda alındı.

9.01.2026 - 14:28
O ANLAR CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası bölgede kuvvetli yağış ve fırtına, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı.

Arsuz ilçesinde deniz üzerinde oluşan hortum, kıyıdaki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

HORTUM KARAYA ULAŞMADAN SONA ERDİ

Deniz yüzeyinde bir süre sonra kendini gösteren hortum, karaya ulaşmadan gözden kayboldu.