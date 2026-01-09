Diyarbakır'da korku dolu anlar! Yolcu treni belediye otobüsüne çarptı

  • USD: 42,99 - 43,06
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde hemzemin geçitte tren ile belediye otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada otobüsün sürücüsü yaralanırken, trendeki yolcular tahliye edildi.

Ekleme: 9.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 9.01.2026 - 11:15 / Editör: Fehmi Öztürk
Edinilen bilgilere göre, B.A. idaresindeki 21 AIC 280 plakalı belediye otobüsü Diyarbakır-Mardin kara yolunda Dericiler Sitesi önündeki hemzemin geçitte Diyarbakır-Batman seferini yapan yolcu treni ile çapıştı.

OTOBÜS SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

Kazada, otobüsün sürücüsü yaralandı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın sürücü ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trende ve belediye otobüsünde hasar oluştu. Trendeki yolcuların başka bir trenle Batman'a gideceği öğrenildi.