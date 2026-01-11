X Algoritmasını Erişime Açıyor!

X algoritması hakkındaki gizem perdesi nihayet aralanıyor. Elon Musk, sosyal medya platformunun içerik öneri sisteminin haftaya tamamen şeffaf bir hale geleceğini resmen duyurdu. Cumartesi günü yaptığı açıklamada Musk, kullanıcıların karşısına çıkan gönderileri belirleyen kodların yedi gün içinde herkesin incelemesine açılacağını belirtti.Elon Musk'ın açıklamasına göre, platformun “yeni” algoritması, hem organik gönderilerin hem de reklamların kullanıcılara nasıl önerildiğini belirleyen tüm kodları içerecek. Bu hamle, sosyal medya devinin kapalı kapılar ardında nasıl işlediğine dair kullanıcılara ve geliştiricilere eşi görülmemiş bir içgörü sunmayı hedefliyor.Musk ayrıca bu sürecin tek seferlik olmayacağını da vurguladı. Yapılan plana göre, kodlar her dört haftada bir güncellenecek ve geliştiricilerin yapılan değişiklikleri anlamasını kolaylaştırmak için kapsamlı notlar paylaşılacak. Bu sayede platformdaki değişimler anlık olarak takip edilebilecek.Bu şeffaflık hamlesinin zamanlaması oldukça dikkat çekici. X'in öneri sistemleri, uzun süredir Fransa ve Avrupa Komisyonu gibi otoritelerin merceği altında. Özellikle Avrupa Komisyonu, geçtiğimiz yıl şirkete gönderdiği bir veri saklama emrini yakın zamanda 2026 yılına kadar uzattı.Platform üzerindeki baskı sadece algoritmalarla sınırlı değil. Şirketin yapay zeka sohbet botu Grok'un, kullanıcı talepleri doğrultusunda uygunsuz içerikler üretmesi ve rızası dışında deepfake görüntüler oluşturmak için kullanılması, eleştirilerin dozunu artırdı. Musk'ın bu hamlesi, artan hesap verebilirlik taleplerine bir yanıt niteliği taşıyor olabilir.Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri algoritmayı açık kaynak yapma sözü veriyordu. Şirket 2023 yılında “Sizin İçin” akışının kodlarını GitHub üzerinden yayınlamıştı. Ancak o dönem yapılan analizler, paylaşılan kodların birçok kilit detayı eksik bıraktığını ve güncel tutulmadığını ortaya koymuştu. Yeni duyurunun bu eksiklikleri giderip gidermeyeceği ise merak konusu.