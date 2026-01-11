Meteoroloji Uyardı Geri Dönüyor!

Meteoroloji, 68 il için yağış ve fırtına uyarısı yaptı.Akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanağın, sıcaklıkların 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte kara dönüşeceği; pazartesiden itibaren ise yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağı bildirildi.Pazar günü öğle saatlerinden itibaren hava 10 derece birden soğuyacak, yeni haftada Trakya ve İstanbul'un da aralarında olduğu bir çok şehirde kar yağışı başlayacak.Akşam saatlerinde ise özellikle batı illerinde hava sıcaklığı 5 ila 7 derece birden düşecek. Yeni haftada ise yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.Kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın etkisi altındaki İstanbul'da akşam saatlerindeki soğumayla birlikte kar yağışının başlaması bekleniyor. Kentte kar yağışının pazartesi ve salı günü etkili olacağı tahmin ediliyor.MGM, Çorum, Amasya, Tokat, Hatay, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Malatya ve Elazığ dışındaki tüm kentleri sarı kod yayınlayarak kuvvetli yağış, fırtına ve çığ tehlikesine karşı uyardı.Bu illerde yaşayanların dikkatli olması istenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde uyarı verilen iller şöyle:Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:- Kırklareli 3/4 derece.- İstanbul 8/9 derece.- Denizli 10/12 derece.- İzmir 11/16 derece.- Adana 7/12 derece.- Ankara 3/7 derece.- Samsun 12/19 derece.- Erzurum -13/1 derece.- Malatya -8/2 derece.- Kars -15/1 derece- Diyarbakır -8/3 derece.- Gaziantep 1/4 derece.