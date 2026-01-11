Su Fiyatları Enerjiyi Solladı! CHP'li Belediyeler Sözünde Durmadı!

Küresel iklim değişikliğinin etkileri yıllardır hissedilirken buna karşı önlem almayıp sadece izleyen muhalefet belediyeleri bugün büyük kentlerde vatandaşın susuz kalmasına sebep oldu. Bu da yetmezmiş gibi 'seçildiğimizde suyu bedava yapacağız' diyen belediyeler bugün vatandaşına Türkiye'nin en pahalı suyunu ulaştırır hale geldi. Türkiye'nin ithalat kalemlerinin başında gelen enerji fiyatlarını dahi sollayan su fiyatları, akaryakıt, doğalgaz, elektrik gibi birçok kalemi geride bıraktı.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kasım 2025'te bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde su ve elektrik faturalarını karşılaştırmıştı. Bayraktar, 'Önümde 2 tane büyükşehir belediyesinin su faturaları var; bir tanesi Ankara, bir tanesi İstanbul ve aynı abonenin elektrik faturası da var.Dolayısıyla, aynı kişinin tüketim alışkanlığı aynı, evi aynı büyüklükte. İşte eylülekim faturaları... Elektrik faturası 765 lira iken su faturası Ankara'da 1.045 lira. 535 lira su faturası gelen vatandaşın elektrik faturası 290 lira. İstanbul'da su faturası 646 lira, elektrik faturası sadece 370 lira. Son iki yılda Ankara'da suya gelen zam yüzde 317, İstanbul'da yüzde 356, İzmir'de yüzde 350 ama daha kötüsünü söyleyeyim size: Su yok. Belediyelerin suyu getirmek için kullandığı elektriğe bahane bulundu ya. Ne kadar artmış biliyor musunuz? Son iki yılda sadece yüzde 43' diye konuştu.İstanbul'da 2019 yılında suyun metreküp fiyatı 4 TL iken, geçen 6 yılda suya 16 kez zam yapıldı ve bugün metreküpü 52 TL'ye ulaştı. Zam oranı ise böylece yüzde 1.200'lere ulaştı. İstanbul'da 'Suyu ucuzlatacağız, bedava yapacağız' vaatleriyle belediyeyi kazanan CHP, Ankara'dan sonra İstanbul halkını Türkiye'nin en pahalı suyuna mahkum etti.2019 yerel seçimleri öncesinde 'Suyu Allah'ın nimeti olarak görüyoruz' diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın döneminde su fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Göreve geldiğinde metreküpü 5 TL olan suyun fiyatı, 156.19 TL'ye kadar çıktı. Yapılan toplam zam oranı yüzde 3024'e ulaştı. Su faturaları, birçok hanede elektrik faturalarını geride bıraktı.İzmir'de ise son 6 yılda su fiyatı yüzde 800 zamlandı. Konutlarda en düşük kademede suyun metreküpü 32.32 TL olarak uygulanırken, küçük çaptaki işyerlerinde ise bu fiyatın iki katı olarak uygulanıyor.'Siyaset üstü bir mesele' olarak ele alınması gereken su, fiyatıyla pek çok ürünü geride bırakarak değerli bir emtia olduğunu kanıtladı. Tüm vatandaşların tasarruf çağrılarına özen göstermesi gereken bir dönemden geçilirken Türkiye'de içme suyu sektöründeki fiyatlamalarda rekora koştu. 2025 yılında ambalajlı içme suyu pazarı hacmi yaklaşık 12.6 milyar litreye ulaştı.Bu hacmin 5 milyar litresi damacana su, 7.6 milyar litresi ise pet şişeden oluştu. Ambalajlı içme suyu sektöründeki toplam ciro 81 milyar TL'ye ulaştı.19 litrelik damacana suyun satış fiyatı İstanbul'da 200 TL'ye ulaşırken, diğer pek çok ilde ise fiyatlar 140 TL ile 200 TL arasında değişkenlik gösteriyor.