Instagram'da Büyük Tehlike!

Instagram veri ihlali haberiyle siber güvenlik dünyası sarsıldı. Popüler sosyal medya platformunda yaşanan devasa sızıntı, milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerini açık hedef haline getirdi. Malwarebytes tarafından tespit edilen ve yaklaşık 17.5 milyon kullanıcıyı etkilediği belirtilen bu olay, son günlerde gelen şüpheli şifre sıfırlama taleplerinin de arkasındaki neden olarak gösteriliyor.Antivirüs ve güvenlik yazılımı şirketi Malwarebytes’ın raporuna göre, sızdırılan veriler oldukça hassas bilgiler içeriyor. İhlal kapsamında kullanıcı adları, e-posta adresleri, telefon numaraları ve hatta fiziksel adreslerin ele geçirildiği belirtiliyor. Bu durum, kullanıcıları sadece dijital ortamda değil, gerçek hayatta da çeşitli risklerle karşı karşıya bırakıyor.Siber güvenlik uzmanları, ele geçirilen bu verilerin şu anda “dark web” üzerinde satışa sunulduğunu ve siber suçlular tarafından kötüye kullanılabileceğini vurguluyor. Malwarebytes, müşterilerine gönderdiği bilgilendirme e-postasında, bu sızıntının 2024 yılına dayanan bir Instagram API açığıyla bağlantılı olabileceğini açıkladı.Son günlerde birçok kullanıcı, Instagram’dan kendilerinin talep etmediği şifre sıfırlama e-postaları aldığını bildiriyor. Bu durum, sızdırılan bilgilerin aktif olarak kullanıldığının en büyük kanıtı. Saldırganlar, ele geçirdikleri e-posta ve kullanıcı adlarını kullanarak hesapları ele geçirmeye veya oltalama (phishing) yöntemleriyle daha fazla bilgi çalmaya çalışıyor.Meta cephesinden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmese de, bu olay şirketin yaşadığı ilk güvenlik krizi değil. Uzmanlar, kullanıcıların vakit kaybetmeden önlem alması gerektiğini belirtiyor.Hesap güvenliğinizi sağlamak için atmanız gereken ilk adım, şifrenizi güçlü ve benzersiz bir kombinasyonla değiştirmektir. Ayrıca, iki faktörlü kimlik doğrulamayı (2FA) mutlaka etkinleştirin. Bu özellik, şifreniz ele geçirilse bile hesabınıza izinsiz girişi engeller. Ek olarak, Meta’nın Hesaplar Merkezi üzerinden oturum açılmış cihazları kontrol ederek tanımadığınız oturumları kapatmanızda fayda var.