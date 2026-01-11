İphone'da Ciddi Risk!

Apple, milyonlarca iPhone kullanıcısını etkileyen ve giderek büyüyen bir güvenlik açığı sorunuyla karşı karşıya. Şirket Aralık ayında bazı yamalar yayınlamış olsa da, casus yazılım saldırılarına karşı savunmasız kalan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Teknoloji devi, paralı casus yazılımlar tarafından istismar edilen iki kritik güvenlik açığının, kullanıcı tabanının büyük çoğunluğunu korumasız bıraktığını doğruladı. Bu durum, kullanıcıların en son işletim sistemine geçmedikleri sürece risk altında oldukları anlamına geliyor.Şirket, 8 Ocak tarihinde iOS 26.3 beta sürümünü kullananlar için “Arka Plan Güvenlik İyileştirmeleri” özelliğine dair ikinci bir test güncellemesi yayınladı. Bu yeni sistem, Apple'ın daha önce kullandığı ancak yeterince verim alamadığı Hızlı Güvenlik Yanıtı özelliğinin yerini alıyor. Safari, WebKit ve diğer sistem kütüphaneleri için koruma sağlayan bu özellik, büyük yazılım sürümleri arasında güvenlik yamalarını daha hızlı ve düzenli hale getirmeyi amaçlıyor.Güncellemeler devam etse de Apple ciddi bir benimseme krizi yaşıyor. Bu hafta yayınlanan verilere göre, dünya genelindeki aktif iPhone'ların sadece yüzde 15 ila 16'sı iOS 26 sürümünü kullanıyor. Kullanıcıların yüzde 60'ından fazlası ise hala eski iOS 18 sisteminde kalmış durumda. Bu oranlar, geçmişteki iOS sürümlerinin aynı zaman dilimlerindeki benimsenme oranlarının dörtte birinden bile daha az.Krizin merkezinde yer alan CVE-2025-43529 ve CVE-2025-14174 kodlu güvenlik açıkları, 12 Aralık'ta yayınlanan iOS 26.2 ile kapatılmıştı. Google'ın Tehdit Analiz Grubu tarafından keşfedilen bu WebKit kusurları, belirli kişileri hedef alan son derece sofistike saldırılarda kullanılmış olabilir. Uzmanlar, bu saldırıların daha geniş kapsamlı bir casus yazılım kampanyasının parçası olduğu konusunda uyarıyor. Apple, bu durumu ciddiye alarak en az 80 ülkedeki kullanıcılarına tehdit bildirimleri gönderdi.Apple, iOS 26'yı çalıştıramayan eski cihazlar için iOS 18.7.3 sürümünü yayınlasa da, güncelleme politikasında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, güvenlik güncellemesini tüm iOS 18 kullanıcılarına sunma planından vazgeçti. iOS 26'yı çalıştırabilen cihazlara sahip kullanıcılara artık iOS 18.7.3 seçeneği sunulmuyor. Bu durum, kullanıcıları koruma altına alınabilmeleri için mecburi olarak bir üst sürüme geçmeye zorluyor.,Güvenlik uzmanları, bu riski azaltacak etkili bir geçici çözüm veya kullanıcı davranışı olmadığını belirtiyor. Keeper Security'den Darren Guccione, yükseltme yapmanın tek etkili savunma yöntemi olduğunu vurguluyor. Apple'ın test ettiği yeni arka plan sistemi ise tam sistem güncellemesi gerektirmeden hafif güvenlik yamaları sunmayı hedefliyor; ancak şu anki testler sadece dağıtım mekanizmasını doğrulamak için yapılıyor.