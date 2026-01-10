ABD'de bini aşkın protesto çağrısı! Eyalet-Federal gerilimi tırmanıyor

İngiltere merkezli uluslararası haber ajansı Reuters'a göre, ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir aktivistin Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanı tarafından öldürülmesi, ülke çapında geniş çaplı protestoların önünü açtı.Reuters'ın aktardığına göre sivil özgürlükler ve göçmen hakları grupları, Minnesota'daki ölümcül olayın ardından cumartesi günü ABD genelinde mitingler düzenlenmesi çağrısında bulundu.Organizatörler, Başkan Donald Trump'ın çoğu Demokratların yönettiği kentlere yönelik olarak emrettiği geniş çaplı ICE ajanı konuşlandırmalarına son verilmesini talep eden 1.000'den fazla etkinlik planlandığını açıkladı.Uluslararası haber ajansı Reuters'a göre Minneapolis, çarşamba günü Trump yönetiminin 'militarize edilmiş' sınır dışı operasyonlarının ana odak noktalarından biri haline geldi.Bu kapsamda bir ICE görevlisi, yerleşim bölgesindeki bir sokakta aracının direksiyonundayken üç çocuk annesi 37 yaşındaki Renee Good'u vurarak öldürdü.Olay, ICE'in bağlı olduğu İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) 'şimdiye kadarki en büyük DHS operasyonu' olarak tanımladığı süreçte, yaklaşık 2.000 federal ajanın Minneapolis'e gönderilmesinin hemen ardından yaşandı.Minnesota Valisi Tim Walz, federal konuşlandırmayı 'pervasız' ve 'reality TV tarzı bir yönetim anlayışı' olarak nitelendirerek sert biçimde eleştirmişti.Reuters'ta yer alan habere göre kriz ortamı, Trump'ın önde gelen muhaliflerinden biri olan Vali Walz'ı eyaletin Ulusal Muhafızlarını alarma geçirmeye sevk etti.Federal–eyalet gerilimi perşembe günü daha da arttı. Reuters'ın bildirdiğine göre Oregon'un Portland kentinde bir ABD Sınır Devriyesi ajanı, araç durdurma girişimi sırasında bir otomobilde bulunan bir erkek ve bir kadını vurarak yaraladı. DHS, Minneapolis'teki olayda olduğu gibi sürücünün aracını 'silaha dönüştürmeye' çalıştığını öne sürdü.DHS, cuma günü yaralanan kişilerin ABD'de yasadışı bulunan Venezuelalı çete bağlantılı şüpheliler olduğunu açıkladı ancak iddialarına ilişkin kanıt sunmadı.Reuters'a göre bu hafta DHS bağlantılı iki ayrı silahlı olayın ardından Minneapolis, Portland ve diğer ABD şehirlerinde binlerce protestocu sokaklara çıktı. 'ICE Out For Good' sloganı altında cumartesi ve pazar günleri çok daha geniş katılımlı gösterilerin planlandığı belirtildi.Mitinglerin, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU), MoveOn Civic Action, Voto Latino ve Indivisible'ın da aralarında bulunduğu ve geçen yıl Trump karşıtı 'No Kings' protestolarında ön saflarda yer alan grupların oluşturduğu bir koalisyon tarafından organize edildiği ifade edildi.