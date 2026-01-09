Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?

Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Kıymetli metallerden altında denge arayışı dikkati çekiyor. Haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanan altının onsu 4 bin 465 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...