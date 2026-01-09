Altın fiyatlarında düşüş sürüyor! Gram altın ne kadar oldu?
Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler sürerken, kar satışları ve yatırımcıların temkinli davranmasıyla karışık bir seyir öne çıkıyor. Kıymetli metallerden altında denge arayışı dikkati çekiyor. Haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanan altının onsu 4 bin 465 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün 14-22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, 9 Ocak 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 9 Ocak 2026 Cuma günü yatırımcıların odağında yer alıyor. Yatırımcıların yeni yılla birlikte portföy tercihlerini tekrar değerlendirmesi, yaşanan jeopolitik gerilimler ve açıklanan makroekonomik veriler varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Kıymetli metallerden altın, haftanın son işlem gününde de düşüşünü sürdürüyor. Günün erken saatlerinde ons altın 4 bin 465 dolardan işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte detaylar...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.192,3450
Satış: 6.193,1350
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.464,07
Satış: 4.465,09
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.907,7500
Satış: 10.125,7800
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 39.631,0100
Satış: 40.379,2400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 41.238,00
Satış: 41.578,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 19.753,95
Satış: 20.252,07
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 39.631,75
Satış: 40.380,27
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.492,80
Satış: 4.646,25
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.771,29
Satış: 6.039,91
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 102.777,00
Satış: 104.025,00
