Manisa'nın Yunusemre ilçesi’nde bir kadının rögarda bebek cesedi gördüğü iddiası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmasında herhangi bir bebek cesedine rastlanmazken, incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Ekleme: 8.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 8.01.2026 - 21:45 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Rögarda bebek gördüm iddiası ekipleri harekete geçirdi!Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde annesinin tuvaletinin tıkanması üzerine komşusundan yardım isteyen S.E. isimli kadın, birlikte rögar kapağını açtı.

Bu sırada rögarda poşet içerisinde bir bebek cesedi gördüğünü öne süren S.E., poşetin alt kısmının yırtılmasıyla birlikte bebeğin ve poşetin rögara düştüğünü iddia ederek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, iddia üzerine rögar hattında ve çevresinde detaylı arama çalışması başlattı. Yapılan incelemelerde, bebeğin görüldüğü öne sürülen kanalizasyon hattında herhangi bir bebek cesedine rastlanmadı.

Ekipler, kanalizasyonun aktığı yöndeki diğer rögar kapaklarını da açarak arama çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.