MSB'den Suriye Açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.Gündeme ilişkin değerlendirmede MSB, kaynakları Suriye ordusunun YPH'ye karşı başlattığı operasyonlara ilişkin açıklamada bulundu.Gelişmelerin yakından takip edildiğini belirten MSB kaynakları, 'Ülkemiz, “Tek Devlet, Tek Ordu” ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi hâlinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır' dedi.