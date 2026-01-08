Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek cinsten.ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği operasyon sonrasında düşüş gösteren petrol fiyatları, akaryakıt pompalarına indirim olarak yansımaya başladı.Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,35 lira indirim yapılması bekleniyor.İstanbul'da motorinin litre fiyatının 53,23 liraya, Ankara'da 54,23 liraya, İzmir'de ise 54,56 liraya düşmesi bekleniyor.Önümüzdeki yıllarda petrol arzında artış beklentisi devam ediyor.Elektrikli otomobillere olan talebin yükselmesi, sanayide yenilenebilir enerjinin kullanımının artması petrole olan talebi düşüreceğinden arzın da artacak olmasından dolayı fiyatların gerileme göstermesi bekleniyor.Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.