Altın fiyatları dalgalanıyor! Gram altın ne kadar oldu?

Yeni yıla yükselişle başlayan altın fiyatları daha sonra kâr satışlarıyla gerilemişti. Dün yine yükselen altın fiyatları perşembe gününe düşüşle başladı. Düşüşte güçlenen dolar etkili oldu.Dolar endeksi yükselirken güvenli liman altın geriliyor. Yine de gram altının 6 bin TL üstündeki seyri devam ediyor.Altın yatırımcıları ABD verilerini ve ABD'nin beklenmedik gelişmelere yol açan politikalarını izlemeye devam edecek.Gram altın 6,125 TLÇeyrek altın 10,279 TLYarım altın 20,559 TLCumhuriyet altını 42,020 TLONS altın 4,423 dolar