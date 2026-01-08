ABD basınından alçak sözler! Türkiye'yi hedef aldılar

ABD merkezli The Wall Street Journal gazetesinde Michael Rubin imzasıyla yayımlanan bir analiz yazı, Türkiye'nin F-35 programına olası dönüşü üzerinden Ankara'yı hedef aldı.Türkiye düşmanlığıyla bilinen Michael Rubin, Türkiye'nin savunma kapasitesini ve bölgesel politikalarını 'tehdit' olarak sunarken, İsrail'in güvenliğini gerekçe göstererek Ankara'nın askeri olarak güçlenmesine karşı çıktı.Analizde, Türkiye'ye F-35 satılmasının İsrail'i askeri olarak zayıflatacağı bildirildi.Rubin, Türkiye'nin savunma sanayisini hedef alarak, Ankara'nın olası bir F-35 alımında 'tersine mühendislik' yoluyla teknolojiyi geliştirebileceğini vurguladı. Analizde, Türkiye'nin son yıllarda savunma alanında kaydettiği ilerleme potansiyel bir risk olarak resmedildi.Rubin, Türkiye'nin 'Mavi Vatan' doktrinini de hedef almaktan çekinmeyerek, Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarına ilişkin tezlerini alçak ifadelerle 'yayılmacı' olarak tanımladı.Analizde, Türkiye'nin bölgedeki enerji arama faaliyetleri ve deniz yetki alanı politikaları, Ankara merkezli bir 'güvenlik sorunu' olarak çerçeveleniyor.Rubin ayrıca, Türkiye'yi 'bugün müttefik, yarın tehdit' olabilecek ülkeler kategorisine yerleştirdi. Analizde bu benzetmeyle, Türkiye'ye gelişmiş askeri teknoloji verilmesinin uzun vadede ABD çıkarlarına zarar verebileceği ileri sürüldü.Sonuçta ortaya çıkan tablo, Türkiye'nin askeri kapasitesini ve bölgesel etkisini büyüten her adımın, bazı çevreler tarafından otomatik olarak 'tehdit' başlığı altına yerleştirildiğini gösteriyor.İsrail'in güvenliği söylemi ise bu çerçevenin merkezine oturtularak, Türkiye'nin savunma alanında güçlenmesinden duyulan rahatsızlık dile getiriliyor.