Potada İnanılmaz Olay!

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-in eleme turu serisinde ilginç bir maç yaşandı. İtalyan ekibi Trapani Shark, kadro yetersizliği nedeniyle Hapoel Netanel Holon karşısında parkede 2 kişi kaldı. İki isimden biri de 5 faulle oyun dışı kalınca 38-5 önde olan Hapoel Holon, hükmen galip ilan edildi.

Ekonomik sorunlarla boğuşan İtalyan temsilcisi Trapani Shark, karşılaşmanın oynanacağı Bulgaristan'a sadece 5 oyuncuyla gitti.

SAHADA YALNIZCA 2 OYUNCU KALDI

Maçın başlamasından kısa bir süre sonra Riccardo Rossato, Fabrizio Pugliatti ve Alessandro Cappelletti'nin sahayı terk etmesiyle Trapani Shark, parkede 2 oyuncuyla kaldı.

Bir süre iki oyuncuyla mücadele eden İtalyan ekibinde 2007 doğumlu Matteo Patti, 5. faulünü alınca hakem ilk çeyreğin bitimine 3 dakika 6 saniye kala maçı durdurdu ve Hapoel Netanel Holon karşılaşmayı 38-5 kazandı.

HÜKMEN MAĞLUP OLDULAR

FIBA, Trapani Shark'ın sahada oynamaya hazır iki oyuncudan daha az sayıda oyuncuya sahip olması nedeniyle hükmen Trapani aleyhine (38-5) mağlubiyet olarak maçı tescil etti.