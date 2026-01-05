Meteoroloji Uyardı! Rüzgar...

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.BURSA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluÇANAKKALE °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 14°CParçalı ve çok bulutluKIRKLARELİ °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.ADANA °C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY °C, 11°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluKAYSERİ °C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA °C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.BOLU °C, 10°CParçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP °C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, -6°CParçalı, yer yer çok bulutluRİZE °C, 18°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 16°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 18°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 2°CParçalı ve az bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, -1°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 3°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BATMAN °C, -2°CParçalı ve az bulutluDİYARBAKIR °C, -2°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutluMARDİN °C, 7°CParçalı ve az bulutlu