Meteoroloji Uyardı! Rüzgar...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’nin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güneybatı yönlerden kuvvetli; Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 5 Ocak 2026 il il hava durumu tahminleri
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Buzlanma ve don olayı uyarısı: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Çığ tehlikesi: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.
BURSA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BATMAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu