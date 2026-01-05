82 Yaşındaki Teyze 61 Yıldır Oğluna Bakıyor!

Çorum'un İskilip ilçesinde yürekleri ısıtan görüntü...İlçede yaşamını sürdüren ve 40 yıl önce eşini kaybeden 82 yaşındaki Emine Üstündağ, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli olan 61 yaşındaki oğlu Yaşar Üstündağ ile hayata tutunuyor.Kendisinin de yaşlılığına bağlı sağlık sorunları olmasına rağmen, yürüme ve konuşma kabiliyeti bulunmayan engelli oğlunun eli ayağı olan anne Üstündağ, oğluna adeta bir bebek gibi bakıyor.Gece-gündüz demeden oğlunun bakımını üstlenen anne, azmiyle ilçedeki vatandaşlara örnek oluyor.İskilip Belediyesi tarafından yemek ihtiyacı karşılanan anne ve oğluna kaymakamlık tarafından ev temizliği desteği sağlanıyor.İlçede yaşayan Kaan Yel, Mustafa Akıllı ve Enes Arıcı isimli üç çocuk, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları yiyeceklerle her hafta Yaşar ağabeylerini ziyaret ediyor.Çocuklar, Yaşar Üstündağ'ın sevdiği yiyecekleri aldıklarını ve elleriyle yedirdiklerini söyledi.Ölene kadar oğluna bakmaya devam edeceğini söyleyen Emine Üstündağ, 'Eşim vefat edeli 40 yıl oldu. Yaşar'la birlikte yaşıyoruz, tüm bakımını ben üstleniyorum. Eşimin de rahatsızlığı vardı, ona da 30-40 yıl boyunca baktım. İskilip Belediyesi sağ olsun, yemeklerimizi getiriyor, temizlik konusunda da kaymakamlığımız destek oluyor. Eşimiz, dostumuz, gençlerimiz sık sık geliyor, oğlumun yanına oturuyor, onu seviyorlar.Hep birlikte vakit geçiriyoruz. Ben oğluma, yavruma severek bakıyorum. Allah hepsinden razı olsun, gelen giden oluyor, onlar da ilgileniyorlar. Doğal gazımızı da hayırseverlerin desteğiyle taktırdık. Önceden soba kullanıyordum ama gücüm yetmez oldu. Daha sonra iki kolum da kırıldı. Buna rağmen idare etmeye çalışıyorum.' dedi.Yaşadığı zorlukları anlatan Üstündağ, şunları kaydetti:Banyosunu da ben yaptırıyorum, her işini ben yapıyorum. Kolum kırık olduğu için üzerini değiştirirken zorlanıyorum ama yine de yardım ediyor, oğlumu giydiriyorum. Bazen kapının önüne çıkarıyorum, yavaş yavaş dolaştırıyorum. Biraz dışarıda oturduktan sonra tekrar içeri alıyorum.Geceleri üç dört kere uyanıyorum, 'anne, anne' diye sesleniyor. 82 yaşındaki Emine Üstündağ, Şimdi pazara da gidemiyorum. Değnekle dayanarak ileriye gidiyorum, oradan karşıya gidiyorum daha sonra da eve geliyorum. Herkes geliyor, çocuk, genç, yaşlı, hepsi Yaşar'ı seviyor, onunla oturuyor.