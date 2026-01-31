Reynmen Kimdir? Reynmen Nereli? Reynmen Kaç Yaşında?

Sosyal medya alanında başladığı kariyerini müzik dünyasına taşıyan Reynmen'in hayatı, kişisel bilgileri ve özel yaşamına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Reynmen kimdir, nereli, kaç yaşında, eşi kim?Reynmen ya da doğum adıyla Yusuf Aktaş (d. 6 Aralık 1995, İstanbul), Türk vlogger, internet ünlüsü ve şarkıcıdır. Scorp ve YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. Yusuf Aktaş 6 Aralık 1995 tarihinde doğdu. Sivas Gürünlü olan Yusuf Aktaş tanınmadan önce babasıyla halde meyve sebze ticareti ve pazarcılık yapmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı kazanan Aktaş, daha sonra geçiş yaparak günümüzde Nişantaşı Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı okumaktadır.Aktaş, Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı.Daha sonra platformunu YouTube'a kaydıran Aktaş, fenomen Berkcan Güven ile #Biziz adında bir şarkı çıkardı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı.Reynmen, bu yıl Emire Cansu Kurtaran ile İtalya'da dünyaevine girdi. 1996 yılında Bursa'da doğan Emire Cansu Kurtaran, eğitimini Eynsford College'da tamamladıktan sonra yaşamını İngiltere'de sürdürmeye başladı. 2017 Miss Turkey yarışmasında finalistler arasında yer alan Kurtaran, ilk 10'a giremezken aynı yılın birincisi Aslı Sümen olmuştu. Aslen Sivaslı olan ve 29 yaşında bulunan Reynmen'in eşi Emire Cansu Kurtaran, bir dönem modellik yaptı ve halen sosyal medyada influencer olarak çalışmalarına devam ediyor. Instagram'da 100 bin takipçiye sahip olan Kurtaran, dijital platformlarda aktif paylaşımlarıyla dikkat çekiyor."Biziz" (ft. Lil Bege) (2017)"Yeniden" (ft. Nelon) (2017)"Voyovoy" (ft. Veysel Zaloğlu) (2017)"Toz Duman" (ft. Eypio) (2018)"Derdim Olsun" (2019)"Sen Aldırma" (ft. Bilal Sonses) (2019)"Ela" (2019)"Kaçamak" (ft. Ufo361) (2020)"Aykız" (Remix) (2020)"Az Sevdim" (ft. Özkan Meydan, Alican Özbuğutu) (2020)"Melek" (2020)"Bonita" (Sefo ile) (2021)"Yalan" (Zeynep Bastık, Arem Özgüç ve Arman Aydın ile) (2021)"Pare" (2021)"Aşkım" (Soolking ile) (2022)"Wherever You Go" (Inna ile) (2022)"Yanılmışım" (2022)"Yana Yana" (Semicenk ile) (2023)"Pare (Anatolian Sessions Remix)" (2023)"Cehennem" (2023)"Film Şeridi" (Baneva ile) (2023)"Gitme" (Serdar Ortaç Şarkıları Vol. 2) (2023)"Renklensin" (2024)"Tavrına Hayran" (Bilal Sonses ile) (2024)"Cennet" (2024)Neden Anlamadın Beni? (2024)Nadide (2024)Esmeri Sevdim Sarışınlara Kandım (2024)Cemalım (2024)Çatma Yarim (2025)