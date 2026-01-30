AKOM Duyurdu! 2 Gün Boyunca Etkili Olacak

İstanbul’da sıcaklıklar hafta sonundan itibaren yerini karla karışık sağanak yağış ve fırtınaya bırakıyor. AKOM, yayınladığı duyuruda hafta sonundan itibaren sıcaklıkların hızla düşeceğini, pazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise hafif kar yağışı görülebileceğini açıkladı. İşte detaylar...

Milyonlarca İstanbullu güne hafif yağışlı bir gökyüzüyle başlasa da Meteoroloji ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) peş peşe uyarılar gelmeye devam ediyor.Hafta sonu planı yapanları ve işe gidecekleri yakından ilgilendiren raporda, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı ve sağanak yağışın etkili olacağı vurgulandı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı 'hazırlıklı olun' çağrısı yapıldı.AKOM, İstanbul'da hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının düşeceğini, pazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise hafif kar yağışı görülebileceğini açıkladı.AKOM'un haftalık tahmin raporuna göre İstanbul'da:Bugün sıcaklık 7 - 13 dereceYarın 5 - 9 derecePazar günü 4 - 7 derecePazartesi 2 - 6 dereceSalı günü 1 - 4 derece aralığında seyredecekPazartesi günü karla karışık yağmur, salı günü ise hafif kar ihtimali bulunuyor.Yetkililer, yağış anında kayganlaşan yollar ve sert rüzgarın etkisiyle görüş mesafesinin azalabileceği konusunda uyardı. Özellikle iş çıkış saatinde trafiğin yoğunlaşabileceği ve lodosun deniz ulaşımında aksamalara neden olabileceği hatırlatıldı.