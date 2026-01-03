İstanbul Arnavutköy'de markete ateş açan 14 yaşındaki saldırgan yakalandı
İstanbul Arnavutköy'de markete silahla ateş açan 14 yaşındaki saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesi İslambey Mahallesi'ndeki zincir marketin önüne gelen saldırgan, iş yerine silahla ateş açtıktan sonra kaçtı.
Saldırıda yaralanan olmazken marketin camları kırıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
14 YAŞINDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler saldırı anının marketin güvenlik kamerasınca kaydedildiğini belirledi.
Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu silahla ateş açan 14 yaşındaki M.A.D., yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
