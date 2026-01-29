Salda Gölü'nde Ördek Şöleni!

Türkiye'nin Maldivler'i olarak bilinen Salda Gölü, eşşiz güzelliğinin yanı sıra biyolojik çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.Salda Gölü, özellikle göç dönemlerinde ev sahipliği yaptığı elmabaş patka ördekleriyle dikkat çekiyor.Yüzlerce ördeğin gölde oluşturduğu manzara ise izleyenleri mest etti.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, “Salda Gölü bugün biraz kalabalıktı...” ifadelerine yer verildi.Paylaşılan görüntülerde, Salda Gölü'nün masmavi sularında sürüler halinde yüzen elmabaş patka ördekleri izleyenlere adeta görsel bir şölen sundu.