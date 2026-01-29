Memurlar İçin Köklü Değişiklik! Sıkı Denetim...

Yeni yılda yüzde 18,6'lık artışa ilave olarak 1.000 TL'lik seyyanen zammı ceplerine koyan memurlar için yeni kuralları getiren karar Resmi Gazete'de yayınlandı.Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'unda yapılan değişiklik aday memurlar ve disiplin süreçlerine ilişkin kuralları köklü biçimde değiştirdi. Düzenleme, özellikle aday memurluk dönemini daha sıkı bir eleme sürecine dönüştürmesiyle dikkat çekti.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 56'ncı maddesinde yapılan yeni düzenleme ile aday memurun memuriyetle ilişiği kesilecek haller açıkça tanımlandı. Artık adaylık süresi içinde ilgili kanundaki durumlardan bir bile gerçekleşse memuriyete son verililecek.56'ncı maddede yapılan yeni düzenleme ile adaylık süresi içinde temel, hazırlayıcı eğitim veya staj devrelerinden herhangi birinde başarısız olanların yanı sıra birden fazla uyarma ve/veya kınama cezası alanlar ile aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan aday memurların, disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilecek.Yeni düzenleme ile maaş kesme (aylıktan kesme) cezası uygulanmaya devam edecek. Özellikle aday memurlar açısından bu cezanın sonucu ağırlaştı. Buna göre adaylık süresi içinde aylıktan kesme cezası alanların, disiplin amirinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla memuriyetle ilişiği kesilebilecek.Asil memurlar için ise maaş kesme cezası yalnızca parasal yaptırım niteliğini koruyacak.Memuriyetle ilişiği kesilen bu kişiler, sağlık nedenleri hariç 3 yıl boyunca yeniden devlet memuru olamayacak. Yani sadece o kurumdan değil, tüm kamu kurumlarından 3 yıl süreyle men edilmiş olacak.Öte yandan, 657 sayılı Kanun'un 57'nci maddesi yürürlükten kaldırılırken, disiplin cezalarında zamanaşımına ilişkin 127'nci maddede de önemli bir değişikliğe gidildi. Buna göre, disiplin cezası gerektiren fiilin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde ceza verilmemesi halinde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak. Bu düzenleme ile disiplin soruşturmalarının yıllarca sürüncemede kalmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.Ayrıca, yargı kararıyla iptal edilen disiplin cezalarının, kanunda öngörülen süreler içinde kalmak kaydıyla yeniden tesis edilebilmesine imkân tanındı. Böylece hem idarenin işlem yapma yetkisi korunurken hem de hukuki belirlilik ilkesi güçlendirildi.Yeni düzenlemeler, kamuya personel alımında disiplin, hız ve ciddiyetin artırılmasını hedeflerken, aday memurlar açısından hata toleransını önemli ölçüde azaltmış oldu.