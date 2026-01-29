PlayStation Plus Şubat 2026 Oyunları Belli Oldu

Sony, her ay olduğu gibi bu ay da yeni PlayStation Plus oyunları ile abonelerini sevindirmeye hazırlanıyor. PlayStation 4 ve PlayStation 5 sahiplerinin merakla beklediği PlayStation Plus Şubat 2026 oyunları resmi olarak duyuruldu. Bu ayın seçkisi, boks simülasyonundan su altı macerasına, hava savaşlarından saykodelik platform oyunlarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Oyuncular, abonelikleri devam ettiği sürece bu oyunları kütüphanelerine ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilecekler.PlayStation Plus abonelik hizmeti, oyunculara her ay belirli oyunları ücretsiz olarak sunarak oyun kütüphanelerini zenginleştirme fırsatı tanıyor. Şubat ayı için belirlenen oyunlar, farklı türlerdeki yapımlarla her zevke hitap etmeyi amaçlıyor. Bu ayın listesinde hem PS5'e özel yapımlar hem de PS4 ile uyumlu oyunlar yer alıyor. Gelin, bu ay kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyunlara daha yakından bakalım.Şubat ayı itibarıyla PS Plus abonelerinin erişimine açılacak olan oyunlar şunlardır:Undisputed (PS5)Subnautica: Below Zero (PS5 / PS4)Ultros (PS5 / PS4)Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4)Bu oyunlar, 2 Şubat tarihinden itibaren indirilebilir olacak ve bir sonraki ayın oyunları duyurulana kadar kütüphaneye eklenebilecek. Özellikle Undisputed gibi yeni nesil konsola özel bir oyunun listede olması, PS5 sahipleri için heyecan verici bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bununla birlikte, diğer oyunların hem PS4 hem de PS5 platformlarında mevcut olması, geniş bir oyuncu kitlesinin bu fırsattan yararlanmasını sağlıyor.Şubat ayı seçkisindeki her oyun, kendine özgü bir deneyim sunuyor. İşte oyunlar hakkında bilmeniz gerekenler:Undisputed (PS5): Boks tutkunları için geliştirilmiş bu gerçekçi simülasyon oyunu, detaylı grafikleri ve akıcı oynanış mekanikleriyle dikkat çekiyor. Steel City Interactive tarafından geliştirilen yapım, boks sporunun taktiksel derinliğini ve fiziksel mücadelesini sanal ringe taşıyor. Oyuncular, efsanevi boksörlerle dövüşebilir veya kendi kariyerlerini oluşturarak zirveye tırmanabilirler. PS5'in gücünden faydalanan oyun, görsel kalitesiyle de öne çıkıyor.Subnautica: Below Zero (PS5 / PS4): İlk oyunun başarısını devam ettiren Subnautica: Below Zero, oyuncuları bu kez donmuş bir okyanus gezegenine götürüyor. Bir hayatta kalma ve macera oyunu olan yapımda, gizemli bir felaketin ardındaki sırları çözmeye çalışırken aynı zamanda tehlikeli su altı yaratıklarından korunmanız gerekiyor. Üs kurma, araç geliştirme ve keşif gibi unsurlarla zenginleştirilmiş oyun, sürükleyici atmosferiyle saatlerce başından kalkamayacağınız bir deneyim vaat ediyor.Ultros (PS5 / PS4): Eğer farklı ve sanatsal bir deneyim arıyorsanız, Ultros tam size göre. Saykodelik görselleri ve Metroidvania tarzı oynanışıyla öne çıkan bu aksiyon-platform oyunu, sizi gizemli bir uzay gemisinde zaman döngüsüne hapsolmuş bir karakterin yerine koyuyor. Yaratıklarla savaşırken bir yandan da bitkiler yetiştirerek geminin ekosistemini yeniden canlandırmaya çalışıyorsunuz. Oyun, alışılmışın dışındaki teması ve oynanışıyla benzersiz bir macera sunuyor.Ace Combat 7: Skies Unknown (PS4): Efsanevi hava savaşı serisinin son halkası olan Ace Combat 7, adrenalin dolu it dalaşlarını ve etkileyici bir hikayeyi bir araya getiriyor. Fotogerçekçi grafikleri, dinamik hava koşulları ve geniş uçak yelpazesiyle oyunculara unutulmaz bir pilotluk deneyimi yaşatıyor. PlayStation VR desteği sayesinde ise kendinizi gerçekten bir savaş uçağının kokpitinde hissedebilirsiniz. PS4 oyunu olmasına rağmen, PS5'te de geriye uyumluluk sayesinde sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.Şubat ayının heyecan verici listesine geçmeden önce, Ocak ayında PS Plus abonelerine sunulan oyunları hatırlamakta fayda var. Oyuncular, 2 Şubat tarihine kadar bu oyunları kütüphanelerine ekleme şansına sahipti. Kaçıranlar için, geçtiğimiz ayın oyunları şunlardı:Need For Speed UnboundDisney Epic Mickey: RebrushedCore KeeperSony, her ay farklı türlerden oyunlar sunarak PlayStation Plus hizmetinin değerini artırmaya devam ediyor. Bu strateji, oyuncu topluluğunu aktif tutarken aynı zamanda farklı oyunları denemeleri için de bir teşvik oluşturuyor. Şubat ayı oyunları da bu çeşitliliği başarıyla sürdürüyor.