O Telefonun Fiyatı Sızdırıldı!

Samsung'un merakla beklenen yeni amiral gemisi serisi için ilk bilgiler gelmeye başladı. Lansmanına daha aylar varken sızdırılan Samsung Galaxy S26 fiyatları, teknoloji dünyasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Gelen bilgilere göre, serinin çoğu modelinde fiyat artışı yaşanırken, en üst model olan Galaxy S26 Ultra'da ise beklenmedik bir indirim söz konusu. Bu durum, Samsung'un yeni dönemdeki fiyatlandırma stratejisinde önemli bir değişikliğe gittiğini gösteriyor.Güvenilir kaynaklardan elde edilen ve İsveç'teki bayi verilerine dayanan bilgilere göre, Samsung artan bileşen maliyetleri nedeniyle fiyatlarında düzenlemeye gidiyor. Özellikle RAM ve flash depolama fiyatlarındaki yükseliş, bu artışın en büyük nedeni olarak gösteriliyor. Sızıntıya göre Samsung, 128GB depolama seçeneğini tamamen kaldırarak tüm modellerde başlangıç seviyesini 256GB'a yükseltiyor.Fiyatlandırmaya bakıldığında, 256GB depolama alanına sahip standart Galaxy S26 modelinin 11.990 SEK (yaklaşık 1.135 Euro) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Bu rakam, bir önceki nesil olan Galaxy S25'in aynı depolama kapasitesine sahip versiyonundan yaklaşık 95 Euro daha pahalı olduğu anlamına geliyor. 512GB'lık modelin ise 13.990 SEK (yaklaşık 1.325 Euro) olacağı tahmin ediliyor.Galaxy S26+ modelinde ise biraz daha farklı bir tablo var. 256GB'lık başlangıç modelinin fiyatı 14.490 SEK (yaklaşık 1.372 Euro) olarak Galaxy S25+ ile aynı seviyede tutulmuş. Ancak 512GB'lık versiyonda ciddi bir artış dikkat çekiyor. Bu modelin fiyatı 16.990 SEK (yaklaşık 1.609 Euro) olarak belirlenmiş, bu da bir önceki yıla göre 230 Euro'dan fazla bir zam anlamına geliyor.Sızıntının en şaşırtıcı kısmı ise Galaxy S26 Ultra modelinde yaşanıyor. Samsung, amiral gemisi modelinin giriş fiyatını düşürerek rekabette daha agresif bir konum almayı hedefliyor gibi görünüyor. 256GB depolama alanına sahip Galaxy S26 Ultra'nın fiyatı, bir önceki modeldeki 17.990 SEK'ten 16.990 SEK'e (yaklaşık 1.609 Euro) düşürülmüş. Benzer şekilde, 512GB'lık versiyonun fiyatı da 18.990 SEK'e (yaklaşık 1.798 Euro) gerilemiş. Serinin en üst modeli olan 1TB'lık versiyonun fiyatı ise 22.490 SEK (yaklaşık 2.129 Euro) olarak sabit kalmış.Bununla birlikte, Samsung'un yıllardır sürdürdüğü ön sipariş döneminde ücretsiz depolama yükseltme kampanyasını da sonlandırması bekleniyor. Artan bellek maliyetleri, bu tür promosyonların artık sürdürülebilir olmaktan çıktığını gösteriyor.Fiyatlandırmanın ötesinde, donanım tarafında ise büyük değişiklikler beklenmiyor. Galaxy S26'nın 6.3 inç M14 AMOLED 120Hz ekranla, S26+'ın ise 6.7 inç 2K AMOLED panelle gelmesi muhtemel. Her iki modelin de IP68 su ve toza dayanıklılık sertifikası, Gorilla Glass Victus 2 koruması ve Qi2 kablosuz şarj gibi özellikleri koruması bekleniyor. Cihazlar, pazara bağlı olarak Exynos 2600 veya Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setlerinden güç alacak. Son raporlara göre, Samsung Galaxy S26 serisini 25 Şubat 2026 tarihinde duyurabilir ve ilk satışlar 11 Mart'ta başlayabilir.