Türkiye’de işsizlik 25 aydır tek hanede! Aralık işsizlik oranı geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı İşgücü istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de işsizlik oranı yüzde 0,8 azalarak 7,7'ye geriledi. Böylelikle Aralık 2023'ten bu yana işsizlik rakamları tek hanede kalmaya devam etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2025 İşgücü İstatistikleri verilerine göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %7,7 seviyesinde gerçekleştiHanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,8 puan azalarak %7,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,3 iken kadınlarda %10,5 olarak tahmin edildi.