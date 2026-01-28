Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamleleri Tel Aviv'i korkuttu! Siyonist basını Açıkça İtiraf Etti

İsrail merkezli Ynet'e göre, ABD'nin Suriye'den asker çekme kararı ve Türkiye'nin bölgede artan etkisi, İsrail güvenlik çevrelerinde derin bir stratejik endişe yaratıyor. Washington'ın YPG'ye desteğini kesmesi ve sahadaki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi, İsrail açısından sadece bir müttefikin kaybı değil, aynı zamanda bölgesel dengeleri kökten değiştirecek yeni bir güvenlik tablosunun habercisi olarak görülüyor.Habere göre, Trump yönetiminin Suriye'de terör örgütü YPG'ye 'ani ve sert' şekilde sırtını dönmesi ve ülkede Ahmed el-Şara liderliğinde yeni bir yönetimin başa gelmesi, İsrail güvenlik kurumlarında ciddi endişeye yol açtı. İsrail açısından bu gelişme, sadece sahadaki dengelerin değişmesi değil, aynı zamanda Washington'ın müttefiklerini gerektiğinde kolaylıkla terk edebileceği endişesini de beraberinde getirdi.Haberde, Beyaz Saray'ın Suriye'de bulunan yaklaşık 900 Amerikan askerini yakın gelecekte tamamen çekme kararı, Washington'ın Orta Doğu'daki askeri varlığını azaltma politikasının önemli bir adımı olarak görüldü. İsrail açısından bu durum, caydırıcılığın zayıflaması ve bölgedeki güç boşluğunun Türkiye başta olmak üzere farklı aktörler tarafından doldurulması anlamına geldiği ifade edildi.Ynet'in aktardığına göre İsrail, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle birlikte hem askeri caydırıcılığın zayıflamasından hem de hava operasyonlarında sahip olduğu hareket serbestisinin kısıtlanmasından kaygı duyduğu ve özellikle Suriye ve Irak hava sahası üzerinden yürütülen operasyonların geleceğinin İsrail için hayati bir stratejik mesele olarak değerlendirildiği belirtildi.İsrailli gazeteye göre, İsrail istihbarat çevreleri, zayıflayan Şii ekseninin yerini Türkiye ve Katar öncülüğünde şekillenen yeni bir Sünni eksenin almaya başladığını vurguladı. Pakistan'ın sessiz desteği ve bazı bölge ülkelerinin bu yapıya dolaylı katkısı, Tel Aviv'de uzun vadeli güvenlik riski olarak görüldü.Haberde, Türkiye'nin Suriye'de askeri olarak yerleşme girişimlerinin İsrail açısından en kritik tehdit unsurlarından biri olduğu vurgulandı. İsrail merkezli Ynet'e göre, bu strateji yalnızca ekonomik çıkarlar değil, aynı zamanda radar sistemleri, hava savunma unsurları ve ileri askeri üsler üzerinden İsrail'in bölgedeki operasyon serbestisini sınırlamayı hedefliyor.İsrail güvenlik çevrelerine göre en büyük tehlikenin, Türkiye'nin ani ve sert hamleler yerine küçük adımlarla ilerlemesi olduğu ifade edildi. Haberde, 'küçük adımlar stratejisi'nin zaman içinde birikerek Suriye ve Irak hava sahasının İsrail'e fiilen kapanmasına yol açabilecek bir süreci tetikleyebileceğine vurgu yapıldı.Habere göre, Trump yönetiminin Orta Doğu'daki askeri angajmandan uzaklaşması ve odağını Çin, Ukrayna ve iç siyasete çevirmesi, İsrail'in güvenlik yükünü daha da ağırlaştırıyor. Bu tablo, İsrail'in kuzey sınırlarında ve bölgesel hava sahasında güvenliğini koruma mücadelesini büyük ölçüde tek başına yürütmek zorunda kalabileceği bir döneme işaret ediyor.