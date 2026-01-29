Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Ziyaretler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Orta Doğu çıkarması...Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir dizi kritik ziyaret gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3-4 Şubat tarihlerinde Suudi Arabistan ve Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirilecek.Gazze ve Suriye'deki gelişmelerin yanı sıra ziyaretin önemli başlıklarından birini de ekonomik ilişkiler oluşturacak.Erdoğan'ın ziyaretleri kapsamında ilk durak, Suudi Arabistan olacak. Bu kapsamda 3 Şubat'ta Suudi Arabistan'da, 4 Şubat'ta ise Mısır'da iş forumları düzenlenecek.Erdoğan'ın heyetinde iş dünyasının üst düzey temsilcileri bulunacak.Her iki ülkede yapılacak toplantılarda, başta savunma sanayii ve havacılık, enerji, altyapı, inşaat, sağlık, gıda, tarım, turizm, yapı malzemeleri, bilgi teknolojileri, dijital teknolojiler, gayrimenkul, lojistik, danışmanlık, madencilik, mimarlık, mobilya, uluslararası teknik müşavirlik, tekstil, ulaştırma, kimyevi ürünler, ilaç, tıbbi malzemeler ve otomotiv sektörleri olmak üzere, tüm sektörlere yönelik yeni iş birlikleri masaya yatırılacak.Gazze ve Suriye'nin yeniden inşası, Gazze için kurulacak Barış Kurulu, her iki ülkenin inşası ve ihyası için atılacak adımlar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın ortak savunma grubu kurmasına yönelik gelişmeler de görüşmelerde ele alınacak.