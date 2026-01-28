Dolandırılan Dolandırıcı İhbar Etti! Pay Kavgasında Ortaya Çıktı

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine düşen; 'Birisi ile ortak iş yaptık. Paranın yüzde 10'u benim olacaktı. Parayı aldı bana vermedi şikayetçiyim' ihbarı üzerine harekete geçen ekipler akıl almaz bir vurgunu ortaya çıkardı. Bu kez mağdur şikayetinden değilde dolandırıcıların şikayeti üzerine mağduru bulan Gayrettepe polisinin filmleri aratmayan operasyonunun detayları ise hayrete düşürdü. İşte dolandırılan dolandırıcının ihbarıyla ortaya çıkan vurgun.Kadıköy'deki evinde yalnız yaşayan C.A'nın telefonu geçen yıl Aralık ayı başında çaldı. Karşısındaki ses savcı olduğunu FETÖ terör örgütüne operasyon düzenlediklerini, örgütün kendisine ait kimlik ve hesapları kullandığını, operasyon bitene kadar parasını güvenli bir yerde tutacaklarını söyledi. Bu görüşmede kendisine bir telefon göndereceklerini bundan sonraki görüşmeleri sadece bu telefondan yapacaklarını söyledi. Telefonun C.A'ya ulaşmasının ardından kabus dolu günler başladı. C.A., her gün arandı paraları hazır etmesi söylendi. Bu görüşmeler sürerken telefondaki çete üyesi C.A'nın evinin bulunduğu bölgede bir çok dairesi olduğunu öğrendi.Telefonda bu daireleri de almak için vekâlet almaya uğraşan dolandırıcılar baskıları artırmaya başladı. Gözaltına alma ve tutuklamayla tehdit eden çete üyesine yaşlı kadın günlerce direndi. Kabus dolu geçen günlerin ardından çete üyesi eve göndereceği kişiye parayı teslim etmesi talimatı verdi. C.A., kapıya gelen çete üyesine banka hesaplarından çekerek topladığı 117 bin doları verdi. C.A., parayı alan kişiye de parayı aldığına dair bir imza attırdı.Çete parayı aldı ancak üyelerinden birine para verilmedi. Bunun üzerine parayı alamayan çete üyesi polisi arayarak,''Benim yüzdemi vermediler, dolandırıldım'' diyerek çeteyle ilgili bazı bilgiler verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri bu ihbarla harekete geçti ve geçen pazar günü, çete üyeleri E.A, M.C.E, Ö.K. ve M.T'yi gözaltına aldı. Alınan 117 bin doların 61 bin 100 doları M.T'ye ait bakkal dükkanında bulundu. Ayrıca burada ruhsatsız bir tabanca da ele geçti. Polis çete üyelerini sorguya alarak parayı kimden aldıklarını sordu. Başta direnen çete üyeleri C.A'yı dolandırdıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk olan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, C.A'nın evine gitti ve zili çaldı. C.A., kapıdaki polislere polis olduklarına inanmadığını söyleyerek kapıyı açmadı.Polisler bunun üzerine komşusuyla görüşerek C.A'yı ikna etmelerini istedi. Komşusu C.A'ya kapıya gelenlerin gerçek polis olduğunu söyleyince kapıyı açtı. C.A., polislere yaşadığı kabus dolu günleri anlattı. Polisler kurtardıkları 61 bin 100 doları C.A'ya teslim edeceklerini belirtti.Yaşlı kadının tek başına yaşadığı evde başına gelen kabus dolu olayları günlüğüne gün gün yazdığı da anlaşıldı. C.A'nın günlüğünde yazan ''1-31 Aralık çok zor geçti. Hayatımın en kötü yılbaşısı. Dayan...Dayan...Yalnızlık.'',''2026 çok kötü başladı benim için!! İnşallah düzelir!!'',''Gün boyu kaos! Konu veraset. Dayanamıyorum'' notları delil dosyasına konuldu.Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine teşekkür eden yaşlı kadına onlar da bir uyarıda bulundu. Hiçbir polis ya da savcının telefonda ya da başka şekilde para istemeyeceğini, bu şekilde bir daha aranırsa telefonu kapatarak kendilerini aramasını istediler.