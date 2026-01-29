ABD-İran Krizi Büyüyor! Türkiye'den Sınır Hazırlığı

Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik olası bir askeri müdahale planına karşı hazırlıklara başladığı öne sürüldü.Bölgede yaşanabilecek bir hava saldırısı ihtimaline karşı, İran'dan gelebilecek muhtemel mülteci akınını önlemek amacıyla sınır hattında tampon bölge oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı iddia edildi.Washington ile Tahran arasındaki gerilim son dönemde daha da artarken, ABD'nin İran'a yakın bir noktaya USS Abraham Lincoln uçak gemisini konuşlandırması dikkat çekti.Öte yandan Tahran'da başlayan protestolara ABD ve İsrail'in desteklemesi, İran yönetiminin zayıflayabileceği ve hatta çökebileceği ihtimalini dünya basınının gündemine taşıdı.Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan üst düzey görüşmelerde Ankara'nın İran ile çeşitli olası senaryolar hazırlandığını bildirilirken, mülteci akınına karşı önlem amaçlı tampon bölge benzeri bir önlem alınabileceği tartışıldı.Dışişleri Bakanlığı'nda bulunan kaynağın ifadesine göre, 'Özünde, olası bir göç durumunda gelebilecek kişilerin orada kalmasını sağlamak için İran tarafında mümkün olan her şeyin yapılması gerektiğine inandıklarını söylediler' dedi.Savunma Bakanlığı bu ayın başlarında, Ankara'nın İran ile olan 560 km'lik sınırında teknolojik olarak geliştirilmiş fiziksel bariyer sistemiyle güvenliği güçlendirdiğini açıklamıştı.Bu önlemler arasında 203 elektro-optik kule ve 43 asansörlü kule, 380 km'lik modüler beton duvar ve 553 km'lik savunma hendekleri yer alıyor.Ayrıca sınır bölgesi İHA'lar ve uçaklar dahil olmak üzere keşif ve gözetleme sistemleri ile 7/24 izleniyor.Hızlı enflasyon ve İran para biriminin sert değer kaybının tetiklediği protestolarda 6 binden fazla kişinin öldüğü 40 binden fazla kişinin ise tutuklandığı belirtilmişti.İran'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şöyle demişti:“İran'da olacak her şey bizi yakından ilgilendirdiğinden bu gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Biz İran'ın komşusu, dostu olarak samimi bir şekilde görüşlerimizi paylaşıyoruz. İran'ın uluslararası belli başlı aktörlerle olan sorunlarını çözmesi bizim de menfaatimize. Bizim önceliğimiz güç kullanılmaması. İran'a karşı olası şiddet kullanımına müsamaha göstermeyeceğiz.”