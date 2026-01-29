MSB Açıkladı! 4 PKK'lı Terörist Teslim Oldu

Bakanlık tarafından Armoni Mızıkası Komutanlığında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında, sınır ötesi operasyon bölgelerinde arama-tarama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Açıklamada, Suriye harekât alanlarında imha edilen tünel uzunluğunun 753 kilometreye ulaştığı kaydedildi.MSB, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre en üst seviyede sürdürüldüğünü vurgulayarak, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 kişinin yakalandığını, 876 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini duyurdu.Yıl başından bu yana yakalananların sayısının 519’a, engellenenlerin sayısının ise 4 bin 404’e yükseldiği belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiği ifade edilen toplantıda, 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Kars’ta Kış-2026 Tatbikatı’nın icra edildiği bildirildi.Ayrıca NATO kapsamında düzenlenen Dynamic Front Atış Destek Koordinasyon Tatbikatı’na katılım sağlandığı, tatbikatın arazi safhasının Almanya, Romanya, Polonya ve İspanya’da eş zamanlı yapılacağı aktarıldı.MSB, NATO Deniz Muhafızı Harekâtı’nın Doğu Akdeniz’de devam ettiğini, Türk Deniz Görev Kuvvetinin ise İspanya’ya liman ziyareti gerçekleştireceğini açıkladı.Bunun yanı sıra Somali açıklarında görev yapmak üzere TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra’nın Aden Körfezi ve Arap Denizi’nde faaliyet icra edeceği belirtildi.Bakanlık açıklamasında, Pakistan MİLGEM projesinin ikinci gemisi Khaibar’ın operasyonel hazırlık eğitimlerinin Türkiye’de sürdüğü kaydedildi.MSÜ sınav başvuruları tamamlanıyorÖte yandan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularının bugün itibarıyla sona ereceği duyuruldu.