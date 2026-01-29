Huzurevi Katliamına Müebbet!

3 Mayıs 2024 günü saat 01.30 sıralarında, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Halil Akyüz Huzurevi'nde korkunç bir olay meydana geldi.Yaklaşık 4,5 yıldır huzurevinde kalan İzzettin Süğüt (65), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen huzurevi sakini Selçuk Goncegül'e (73) gece uykuda meyve bıçağıyla saldırdı.Gürültüleri duyup odaya gelen Ali Serdar Batır (66) ve Ahmet Özdemirel'i (74) de bıçaklayan Süğüt, yangın merdiveninden kaçtı.İhbar üzerine huzurevine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Ekipler, Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Ağır yaralanan Ahmet Özdemirel de ambulansla kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.Polis ekipleri, kaçan İzzettin Süğüt'ü Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı.Huzurevinde yaşanan tartışmalar nedeniyle hakkında tutanak tutulduğu, tahliye süresi uzatılan odasından o gün çıkışının kesinleştiği öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesi ile İzzettin Süğüt'ün peşinden gittiği anlar yer aldı.Sanık İzzettin Süğüt, ilk duruşmada verdiği beyanında huzurevi yönetimiyle tartışma yaşadığını iddia ederek, 'Olay günü huzurevi müdürü bana koridorda küfürler etti, bana vurdu. 'Seni huzurevinden atacağım. Çıkış için imza atmazsan kadını taciz ettiğini söyleriz' dediler. Ben de imza attım. Odama döndüğümde ise maktul Selçuk Goncegül bana iki kere vurdu. O gün kendimi kaybettim, psikolojim bozuldu. Ben de o sinirle mutfağa gittim ve elime geçen ilk bıçağı aldım.Daha sonra arkadaşım Ali Serdar Batır'a saldırdım. Selçuk Goncegül ise sandalyede oturuyordu, televizyon izliyordu. Kolumu tuttu. Ben de kendimden geçtim, saldırdım. Çok pişmanım, ne yaptığımı hatırlamıyorum. Amacım korkutmaktı. Ahmet Özdemirel'i neden bıçakladığımı da hatırlamıyorum.' ifadelerini kullandı.Davanın Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına sanık İzzettin Süğüt, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında Süğüt'ün Selçuk Goncegül ile Ali Serdar Batır'ı tasarlayarak, Ahmet Özdemirel'i ise canavarca hislerle öldürdüğünü belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.Karar duruşmasında beraatını ve tahliyesini isteyen sanık hakkında mahkeme heyeti, tasarlayarak ve canavarca hislerle kasten öldürme suçundan 3 ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine hükmetti.Mahkeme, sanığın lehine herhangi bir takdiri indirim de uygulamadı.