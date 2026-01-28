  • USD: 43,34 - 43,42
Kaçamadılar! Taksi Şoförünü Darbeden 2 Şüpheli Yakalandı

Sultangazi'de iki kişi, durdurdukları taksinin şoförünü darbetti. Olayın ardından kaçan şüpheliler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası gözaltındaki şüphelilerden birinin 2 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Ekleme: 28.01.2026 - 15:03 Güncelleme: 28.01.2026 - 15:04 / Editör: Fehmi Öztürk
Kaçamadılar! Taksi Şoförünü Darbeden 2 Şüpheli Yakalandıİstanbul Sultangazi'de taksi şoförü ile iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından taksi şoförü, iki kişi tarafından cadde ortasında darbedildi.

YUMRUKLARDAN ELLERİNİ KAPATARAK KORUNMAYA ÇALIŞTI

Yüzüne atılan yumruklardan korunmaya çalışan şoför, elleriyle yüzünü kapatarak kendini savunmaya çalıştı.

Olayı gören çevredekiler araya girerek saldırganları uzaklaştırmaya çalıştı.

SALDIRI ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken, içlerinden biri taksi şoförüne saldırmayı sürdürdü.

Bunun üzerine kişi, saldırganı kucaklayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Yaşananları ise bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ŞÜPHELİNİN 2 SUÇ KAYDI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Hasan A. ve Uğur A.'yı gözaltına aldı.

Öte yandan yapılan incelemelerde şüphelilerden Hasan A.'nın 'tehdit' ve 'taksirle yaralama' suçlarından 2 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

