İsrail'den Yine Kirli Saldırı! Tarım Arazilerine Tanımlanamayan Maddeler Püskürttü
İsrail'e ait uçağın Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalındaki tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirildi.
İsrail, bölgedeki alçak saldırılarına devam ediyor.
Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberinde İsrail'e ait uçağın Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttüğü ifade edildi.
İLK KEZ YAŞANMADI
Bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.
ÇİFTÇİLER VE HAYVAN SAHİPLERİNE UYARI
Kuneytra tarım ve orman müdürlüklerinin söz konusu arazilerden test için örnekler aldığı, müdürlüklerin test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları veya buralarda otlatma yapmamaları konusunda uyardığını kaydetti.