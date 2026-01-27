Meteoroloji Duyurdu! Yağış Etkili Olacak...

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle güneyli,Güneydoğu kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Adıyaman, G. antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa çevrelerinde kuvvetli(40-60 km/sa)olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Çok bulutlu, Sakarya dışında bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yer yer kuvvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 15°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluDENİZLİ °C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR °C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ADANA °C, 16°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.HATAY °C, 13°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA °C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA °C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurluESKİŞEHİR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluKONYA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluSİVAS °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel karla karışık yağmur ve kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurluDÜZCE °C, 17°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 20°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 15°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 20°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 17°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Tunceli, Bingöl, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, -2°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlıVAN °C, 4°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Batman çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölgenin batı kesimlerinin yağmurlu, gece saatlerinde yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren Adıyaman, G. Antep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, -2°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSİİRT °C, 5°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu