Guardiola İnsanlığın Sesi Oldu!

Dünyanın hemen hemen her yerinden İsrail'in Filistin'deki zulmüne yönelik tepkiler geliyor.İsrail'in zulmüne isyan edenlerden biri de Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola...Guardiola son olarak, Barselona'da Filistin için düzenlenen yardım kampanyasına katıldı.Guardiola, burada yaptığı konuşmayla tüm dünyada ses getirdi.Guardiola, 30 sanatçıyla birlikte Palau Sant Jordi'de düzenlenen 'Act x Palestine' yardım etkinliğinde sahneye çıktı.Siyah beyaz Filistin kefiyesi takan Guardiola, Gazze'deki savaşta ebeveynlerini kaybeden çocuklar için bir konuşma yaptı.Guardiola, Gazze'de yaşanan insani trajediye dikkat çekerek özellikle çocukların yaşadığı dram üzerinden uluslararası topluma sert bir mesaj verdi.İspanyol teknik adam, daha sonra enkaz altında kalan bir çocuğun görüntüsünden etkilendiğini anlattı.“Sanırım onları yalnız bıraktık, terk ettik” ifadelerini kullanan Guardiola, Filistin'deki insanlık dramına sessiz kalan uluslararası topluma yönelik eleştirisini sertleştirdi.İşte Guardiola'nın Filistin için yaptığı konuşmanın tam metni:'İyi akşamlar! Selamünaleyküm! Son iki yıldır sosyal medyada ve televizyonda gördüğüm, kendini filme alan ve annesinin nerede olduğunu soran bir çocuk gördüğümde -annesi enkaz altında gömülü olduğu halde o bunu henüz bilmiyor- hep şunu düşünüyorum: Acaba o ne düşünüyor? Onları yalnız bıraktığımızı, terk ettiğimizi, ihmal ettiğimizi hissediyorum. Her zaman onun 'Neredesiniz? Gelin ve bize yardım edin' dediğini hayal ediyorum. Ve şimdiye kadar bunu yapmadık. Belki de iktidardakiler korkak oldukları için, çünkü temelde masum gençleri masum insanları öldürmeye gönderiyorlar.Korkaklar böyle yapar. Çünkü onlar evlerinde, soğukta ısıtma, sıcakta klima ile yaşıyorlar. Bir adım öne çıkmalıyız. Sadece orada olmak bile çok şey ifade ediyor, çok ama çok şey. Bombaların yol açtığı ve yol açmak istediği şey sessizlik ve bizim başka yöne bakmamız. Tek hedefleri bu, bizim bir adım öne çıkmamamız. Ve biz buna direnmeliyiz. Başka yöne bakmamalıyız; dahil olmalı ve katılmalıyız. Dünyanın önünde durarak, doğal olarak zayıf olanların, bu durumda Filistin'in yanında olduğumuzu gösteriyoruz ama sadece Filistin'in değil, tüm davaların. Bu Filistin için bir bildiri ve insanlık için bir bildiri.'