CHP'li İBB'nin Otobüsleri Yine Şaşırtmıyor! Park Halindeki 2 Otomobile Çarptı

İstanbul Esenler'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği seyir halindeki İETT otobüsü, park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından panikleyen yolcular otobüsten inerken, yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Ekleme: 30.01.2026 - 11:01 Güncelleme: 30.01.2026 - 11:22 / Editör: Fehmi Öztürk
Kaza, 27 Ocak günü saat 12.30 sıralarında Atışalanı Mahallesi Mehmet Akif İnan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü park halindeki 2 otomobile çarptı.

Kazanın ardından panikleyen yolcular otobüsten inerek yola yürüyerek devam etti. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.