Gençler Hedefteydi! IBAN Tuzağına Karşı MEB Devrede

MEB, Hakimler ve Savcılar Kurulu iş birliğiyle lise son sınıf öğrencilerine yönelik bir farkındalık çalışması başlatarak, “kolay kazanç” vaatlerine karşı erken uyarı mekanizması kurmayı hedefliyor.Hukukçular, banka hesaplarını başkalarına kullandıran gençlerin çoğu zaman kendilerini mağdur olarak görmelerine rağmen, yargı sürecinde şüpheli veya sanık konumuna düşebildiklerine dikkat çekiyor. Bu durumun adli sicil kaydı oluşması, eğitim hayatının sekteye uğraması ve mesleki geleceğin olumsuz etkilenmesi gibi ciddi sonuçlar doğurabildiği vurgulanıyor. Farkındalık sürecinin ilk adımı Erzincan'da atıldı. Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan çalışma pilot uygulama olarak hayata geçirilirken, programın yerel ihtiyaçlara göre uyarlanarak diğer il ve ilçelerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Uygulama kapsamında lise son sınıf öğrencilerine derslerin ilk dakikalarında kısa bilgilendirmeler yapılacak. Bu bilgilendirmelerde dijital dolandırıcılık yöntemleri, IBAN kullandırmanın hukuki ve cezai sonuçları ile adli sicilin korunmasının önemi anlatılacak.