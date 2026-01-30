CHP'li İzmir Hizmete Hasret! Yollar Göle Döndü!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için yaptığı sağanak yağış ve kuvvetli fırtına uyarısının ardından kent genelinde, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu.Buca, Gaziemir, Bornova, Karabağlar ilçelerinin yanı sıra kentte birçok noktada yollar göle dönerken, yoğun yağış alan ilçelerde ise çok sayıda ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.Sağanak yağıştan en çok etkilenen ilçelerden birisi olan Buca'da, Forbest Caddesi sular altında kaldı.Cadde üzerinde bulunan birçok iş yerini su bastı.Trafik polisleri caddenin bir bölümünü kullanmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulunurken, vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla tıkanan mazgalları temizlemeye, ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etmek için kolları sıvadı.İtfaiye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine ev ve iş yerlerinden su tahliyesi çalışmaları başlattı.İzmir'de belediye altyapı ile ilgilenmediği için yağmur sonrası yine esnaf mağdur oldu.İzmir'de bir vatandaşın, göle dönen yolda oltayı alarak balık tuttuğu görüldü.Esnafın sosyal medya üzerinden paylaşılan videosu, İzmir'in durumunu bir kez daha gözler önüne serdi.