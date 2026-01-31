Meteoroloji Duyurdu! Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının Güneydoğu'da mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde normallerin üzerinde seyretmesi bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güneyli, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.Yağışların, Kıyı Ege, Batı ve Doğu Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Çanakkale, Tekirdağ ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını vb.)yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı yapıldı.Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye.Bölge bölge hava durumu:Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE 4°C, 9°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıİSTANBUL 6°C, 10°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıKIRKLARELİ 4°C, 8°CÖğle saatlerinde sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde zamanla dolu yağışı ile birlikte gök gürültülü sağanak, İç Ege'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 4°C, 12°CSabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıDENİZLİ 10°C, 17°CSabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıİZMİR 12°C, 17°CSabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 7°C, 13°CSabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Doğu Akdeniz ile Osmaniye çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçeleri ile Hatay çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ADANA 9°C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.ANTALYA 12°C, 16°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.HATAY 9°C, 11°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.ISPARTA 7°C, 12°CSabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, Sivas ve Yozgat'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın bölgenin güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.ANKARA 5°C, 10°CÖğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 4°C, 9°CSabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıKONYA 5°C, 15°Csabah saatlerinden itibaren yağmurluSİVAS 1°C, 5°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA 6°C, 14°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıARTVİN 6°C, 12°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıSAMSUN 12°C, 16°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıTRABZON 13°C, 19°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 7°C, 11°CÇok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlıDÜZCE 9°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİNOP 10°C, 15°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 8°C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM -5°C, 2°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıKARS -10°C, -1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlıMALATYA 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.VAN -2°C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 3°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluGAZİANTEP 5°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT 2°C, 7°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurluŞANLIURFA 6°C, 10°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı