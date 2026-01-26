Türkiye Onu Çok Sevmişti! Hayatını Kaybetti...

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Ordular köyünde yaşayan ve kamuoyunda simge haline gelen Ali Meşe, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 93 yaşındaki Meşe'nin cenazesi, ikindi namazını müteakip Ordular köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.17 Ocak 2018'de Ordular köyünde meydana gelen olayda, sobayı yakmak isterken çıkan yangın Ali Meşe'nin ahşap evini tamamen kullanılamaz hale getirmişti. Yangın söndürme çalışmaları sürerken, evinin küle dönen enkazı önünde kedisine sarılarak ağlayan Meşe'nin görüntüsü, kısa sürede ülke genelinde büyük yankı uyandırmıştı.Yaşanan olayın ardından devlet yetkilileri ve hayırseverlerin desteğiyle Ali Meşe için yeni bir ev inşa edilmiş, Meşe de kedisiyle birlikte bu eve yerleştirilmişti. O kareyle hafızalara kazınan Ali Meşe, ardında derin bir insanlık hikâyesi bırakarak hayata veda etti.