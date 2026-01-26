Fırsatçılara Geçit Yok! Üç Büyükşehirde Ramazan Öncesi Fiyat Denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması amacıyla Ramazan ayı öncesi İstanbul'da 38 ekip ve 89 personel ile denetim yaptı.İstanbul'da yapılan denetimlere İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe de katıldı.Restoran, kasap ve fırınlarda 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren 'Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'le zorunlu hale getirilen, tarife ve fiyat listelerine ilişkin belgelerin; lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde giriş kapısının önüne ve masaların üstüne konulmasına ilişkin denetim yapıldı.Denetimlerde açıklama yapan Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, “Temel amacımız burada vatandaşımızın aldatılmaması, aldanmaması; bu doğrultuda denetim yapıyoruz.Fiyat etiketi açısından tespit ettiğimiz aykırılıklara 3 bin 973 TL idari işlem yapıyoruz her bir ürün için.Özellikle fahiş fiyat olduğunu düşündüğümüz ürünlere de yönelik 1 milyon 806 bin 177 TL üst limitten idari işlem uygulayacağız.' dedi.Ankara Çankaya ilçesi Nasuh Akar Mahallesi'ndeki işletmelerde menü ve tarifeler tek tek kontrol edildi. İncelemeler çerçevesinde uygunsuzluk tespit edilen işletmelere, her bir ürün için ayrı idari yaptırım uygulandı.Denetimler ile tüketicinin doğru ve eksiksiz bilgilenmesi sağlanarak, tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.Ticaret Bakanlığı ekipleri, bu hafta pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 10'ar il olmak üzere toplam 30 ilde haksız ve fahiş fiyat denetimi yapıyor.Bu kapsamda İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerde; market, fırın, kasap ve lokantalarda ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edildi.Ramazan ayını fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin yoğun talep gösterdiği ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelere, her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirildi.İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 'Ticaret Bakanlığı olarak; adil ticaretin sağlanmasını öncelikli hedef olarak görmekteyiz. Şeffaf, sağlıklı işleyen ve tüketici dostu bir piyasa düzeninin tesis edilmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Aynı zamanda faaliyetlerini kurallara uygun şekilde yürüten ticari işletmelerimizi haksız rekabetten korumak amacıyla mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz.' denildi.Açıklamada, İzmir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticaret mevzuatı kapsamında yaygın ve yoğun denetimler yapıldığı belirtildi.Ramazan ayı öncesinde vatandaşların olumsuzluk yaşamaması adına temel gıda ürünleri ile hızlı tüketim mallarının yakın takibe alındığı vurgulandı.Denetimler kapsamında haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen işletmelerin bakanlığa rapor edildiği, bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 806 bin 177 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı kaydedildi.Ayrıca fiyat etiketi, liste ve menülerde mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere her bir aykırılık için 3 bin 973 TL idari yaptırım uygulandığı belirtildi.İzmir'de 2026 yılının ilk ayında, 1500'ün üzerinde işletmede yaklaşık 173 bin ürünün denetlendiği, bu denetimler sonucunda yaklaşık 4 milyon TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, toplumsal hassasiyetleri fırsata çevirerek haksız kazanç sağlamaya yönelik uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.